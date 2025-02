Depressionen: Wie die richtige Ernährung eine angeschlagene Psyche kuriert

Vorliebe für F ett und Kohlenhydrate

In der Studie zeigten an Depressionen erkrankte Personen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen ein geringeres Verlangen nach fett- und proteinreichen Lebensmitteln. Sie bevorzugten kohlenhydratreiche Nahrung oder Lebensmittel, in denen Fett und Kohlenhydrate kombiniert werden.

Bislang wurde vermutet, dass das Verlangen nach kohlenhydratreicher Kost mit gesteigertem Appetit zusammenwirkt. Dem widersprechen die Erkenntnisse: "Tatsächlich hängt der Hunger nach Kohlenhydraten eher mit der allgemeinen Schwere der Depression, besonders der Angstsymptomatik zusammen", erläutert Erstautorin Lilly Thurn.