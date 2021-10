Covid-Zehe: Wie es zu der Frostbeulen-ähnlichen Entzündung kommt

Seit Delta weniger Covid-Zehen

Zu Beginn der Pandemie wurde die Covid-Zehe oft nicht als Symptom einer Infektion mit SARS-CoV-2 erkannt. In mehreren Ländern wurden die Symptome gemeldet, allerdings gab es viele Betroffene, die sonst keine Anzeichen einer Covid-Infektion zeigten. Seit dem Auftreten der Delta-Mutation haben die Berichte zur Covid-Zehe abgenommen – sie scheint weniger häufig zu sein wie bei der Alpha-Mutation. Auch das Fortschreiten der Impfung könnte dabei eine Rolle spielen.

Im Mai 2020 berichtete das European Journal of Pediatric Dermatology noch über eine Häufung von Fällen bei Kindern und Jugendlichen in Italien. Beschrieben wurden rote oder violette Verfärbungen an der Fußseite und -sohle. Bei den meisten vergingen die Verfärbungen nach einiger Zeit von alleine. Manche benötigten eine Behandlung mit Cremes und Medikamenten.

Die neue Studie könnte dazu beitragen, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln.