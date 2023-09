Covid, Influenza, RSV: Wer soll wann womit geimpft werden?

In Deutschland wird eine Auffrischung erst ab 60 Jahren empfohlen, in Österreich aber bereits ab 12 Jahren. Warum?

Die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) sieht für gesunde jüngere Menschen derzeit keine Notwendigkeit zur Auffrischimpfung. Ihre Begründung: "Der Großteil der Bevölkerung ist bereits mehrfach geimpft und hat aufgrund zusätzlich durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion(en) eine gute Basisimmunität erworben."

Impfexperte Herwig Kollaritsch, Mitglied des Nationalen Impfgremiums, betont, dass auch in Österreich die Altersgrenze intensiv diskutiert wurde, dann aber die Altersgrenze für die Empfehlung bei 12 Jahren gesetzt wurde: „Wir wissen bei den derzeitigen XBB-Varianten wie EG.5 aber nicht, wie lange mit der bisherigen Immunität ein Schutz vor schweren Erkrankungen besteht. Auch gegen andere virale Infektionen ist schließlich eine regelmäßige Auffrischung sinnvoll.“ Und damit werden – in den ersten Monaten danach – auch symptomatische Infektionen reduziert und so auch das Long-Covid-Risiko gesenkt - weil es einfach weniger Infektionen gibt.

Wie groß sollte der Abstand zur letzten vorangegangenen Impfung oder Infektion sein?

Bei Gesunden wird ein Mindestabstand von mindestens 6, idealerweise 12 Monaten empfohlen.

Bestimmte Risikopersonen (Personen ab 60 Jahren, Personen mit geschwächtem Immunsystem) können auch schon früher, nach 4 Monaten, geimpft werden. "Ein Mindestabstand von 4 Monaten zur vorangegangenen Exposition sollte aber auch bei diesen Personen nicht unterschritten werden", heißt es im Impfplan.

Wo wird jetzt geimpft?

In erster Linie bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, wobei es regional auch noch einige andere Impfstellen gibt, etwa die Gesundheitszentren der ÖGK oder in Wien beim Impfservice Town Town. Auf den Internet-Angeboten der Landesärztekammern finden sich teilweise Listen von speziellen Covid-19- und Influenza-Impfärzten, etwa in Wien oder in Niederösterreich. Aber Achtung: Ist die eigene Hausärztin oder der eigene Hausarzt nicht auf dieser Liste, so heißt das nicht, dass er nicht ebenfalls impft.

"Die Ärztinnen und Ärzte auf unserer Liste sind jene, die auch Fremdpatientinnen und Fremdpatienten impfen", heißt es bei der niederösterreichischen Ärztekammer.

Sascha Bunda von der Österreichischen Ärztekammer dazu: "Für die Influenza-Impfung und für die Covid-Impfung wird zunächst auf den behandelnden Hausarzt verwiesen. Bei der Covid-Impfung bieten einige Bundesländer eine Liste mit Ärzten an, die Covid-Impfungen anbieten (Wien, Stmk) oder eine Liste mit Ärzten, die auch 'Fremdpatienten' impfen (NÖ, OÖ). Vorarlberg überarbeitet seine Liste aktuell, das Burgenland bearbeitet seine Liste."

Ab wann wird geimpft?

In den Gesundheitszentren der ÖGK zum Beispiel bereits seit Montag. "Ärztinnen und Ärzte, die in der vergangenen Woche bereits bei uns Impfstoff bestellt haben, bekommen ihn im Laufe dieser Woche geliefert", sagt Kathrin McEwen von der Wiener Ärztekammer. "Wer diese Woche bis Donnerstag bestellt, erhält die bestellte Menge dann kommende Woche, in der Regel immer bis Dienstag."

"Die Covid-19-Impfstoffe werden auch für diese Impfsaison durch das Gesundheitsministerium beschafft und den Bundesländern zur Verfügung gestellt. Die Auslieferung der an die XBB-Varianten angepassten Impfstoffe hat bereits letzte Woche begonnen", heißt es im Gesundheitsministerium.

In Deutschland werden organisatorische Probleme befürchtet, weil zumindest vorerst der Impfstoff nicht in Einzeldosen geliefert werden kann. Wie ist das in Österreich?

Den Biontech-Impfstoff gibt es anwendungsfertig derzeit nur in Durchstechflaschen mit jeweils sechs Einzeldosen, die innerhalb von zwölf Stunden verabreicht werden müssen. Gibt es in diesem Zeitraum nicht genug Imfpwillige, muss der restliche Impfstoff verworfen werden. "Wir sind damit nicht zufrieden, organisatorisch wären Einzeldosen viel besser", sagt auch Kathrin McEwen von der Wiener Kammer.

Wie ist das heuer mit der Influenza-Impfung?

Erstmals wird es ein österreichweites Influenza-Impfprogramm der öffentlichen Hand geben. Österreichweit ist die Influenza-Impfung heuer zu einem Selbstbehalt von 7 Euro erhältlich. Möglich wurde dies aufgrund einer Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung. Für Personen unter 18 Jahren sowie von der Rezeptgebühr befreite Personen ist die Impfung gratis. Auch bei Impfaktionen in Betrieben sowie Alten- und Pflegeheimen entfällt der Selbstbehalt für Impfwillige.

Diese österreichweite Vereinheitlichung des Impfprogramms für Influenza bedeutet aber gleichzeitig das Ende der Gratis-Impfaktionen in Wien. Seit 2020 hatte die Stadt Wien jährlich zu Beginn der Grippesaison im Herbst gratis Impfungen bei Impfstellen angeboten.