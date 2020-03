Coronavirus: Womöglich kürzere Zeit ansteckend als befürchtet

Doppelte Testung

Derzeit werden in Österreich Coronavirus-Patienten entlassen, nachdem sie zwei Mal negativ getestet wurden. "Das ist der Grund dafür, warum sie so lange als nicht gesund beziehungsweise geheilt erscheinen. Es ist aber auch wirklich wichtig, dass das so ist. Denn noch weiß man nicht, wie es wirklich ist mit der Infektiosität. Vielleicht sind in der Phase, wo man schon Antikörper bildet, doch noch Übertragungen möglich." Vor allem seien lange Quarantänen wichtig, wenn es noch relativ wenige Fälle gebe und möglichst jede Übertragung verhindert werden solle, so Aberle.

Wie ist es mit einer Immunität, nachdem man mit dem Coronavirus infiziert war? "Es ist noch offen, ob man dann immun ist. Auszuschließen sind rasch folgende schwere Erkrankungen. Wir gehen davon aus, dass eine Immunität gegeben ist, die vor einer schweren Erkrankung schützt. Wir gehen auch davon aus, dass die Übertragbarkeit dann sinkt", sagt der Wissenschafter im Gespräch mit der Austria Presse Agentur. Es gebe andere Coronaviren (OC43, 229E), mit denen sich Erwachsene immer wieder anstecken können: "Aber sie erkranken nicht schwer." Das neue Coronavirus verändere sich auch nicht so rasch wie Grippeviren, betonte Aberle.

Langfristige Maßnahmen

Aktuell werde in Österreich "streng geschaut, dass es keinen Ausbruch wie in Italien oder Wuhan gibt". Die aktuellen Maßnahmen in Österreich gegen die Ausbreitung des Virus bezeichnet der Virologe als "gut um die Spitze abzuflachen. Aber wenn man die Spitze abflacht, geht es auch in die Breite". Welche Maßnahmen werden längerfristig notwendig sein? "Das wird sich im Laufe des Aprils zeigen. Die warme Jahreszeit, in der die Übertragung von Viren schwieriger ist, könnte helfen. Dass gar keine Maßnahmen notwendig sein werden, glaube ich aber nicht."

Die Mitarbeiter am Virologischen Institut der MedUni Wien haben derzeit naturgemäß alle Hände voll zu tun. Möglichst schnell werden möglichst viele Diagnosen geliefert. Dazu werden Proben aus anderen Laboren überprüft. Auch wird untersucht, welche Tests in welcher Phase der Corona-Krankheit am besten eingesetzt werden. Schnelltests für Covid-19 gibt es noch nicht, so Aberle.