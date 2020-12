Impfstoff-Zulassung: So entscheidet heute die EU

Wie geht es nach dem Montag weiter?

Der EMA-Ausschuss kann die Zulassung nur empfehlen, die EU-Kommission erteilt sie. Zuvor muss die Kommission noch bei Vertretern aller EU-Staaten rückfragen, ob es Einwände gibt. „Normalerweise dauert dieser Verfahrensteil bis zu 67 Tage“, sagt Nicolodi. Doch diesmal soll es innerhalb eines Tages abgewickelt sein. Mit der Zulassung durch die EU-Kommission (voraussichtlich also 22. 12.) ist der Impfstoff mit einheitlichem Produktnamen in der EU verfügbar, mit Produktinformationen in allen EU-Sprachen.

Was passiert nach der befristeten Zulassung?

„Seit 2007 müssen Medikamente auch bei Kindern auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit untersucht werden. Zwar waren in BioNTechs Zulassungsstudie mit 44.000 Probanden auch einige Jugendliche eingeschlossen, trotzdem muss die Firma einen ,Paediatric Investigation Plan‘ vorlegen, um weitere verpflichtende Studien bei Kindern und Jugendliche durchführen zu dürfen“, erklärt die Virologin. Demnach sind vier Studien mit Kindern und Jugendlichen geplant: Für die Altersgruppen ab der Geburt bis fünf Jahre, von fünf bis 18, von 12 bis 18 Jahre sowie eine für Kinder mit Immunschwäche ab Geburt bis 18 Jahre. Darüber hinaus muss die Firma Auflagen zur weiteren Überprüfung von Sicherheit und Wirksamkeit erfüllen, etwa eine Studie mit Schwangeren. Die Zulassung wird immer um ein Jahr verlängert, bis ausreichend Daten für eine unbegrenzte Zulassung vorhanden sind.

Wie geht es mit den anderen Impfstoffen weiter?

Die EMA will jetzt bereits am 6. statt – wie ursprünglich geplant – am 12. 1. über die Zulassung des mRNA-Impfstoffes der US-Firma Moderna entscheiden. Danach dürften die Vektorimpfstoffe von Uni Oxford / AstraZeneca (Prüfung seit 1.10.) und Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) folgen: „Hier startete das Rolling-review-Verfahren ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit am 1.12. Die Chancen auf mehrere Zulassungen im Frühjahr stehen gut.“