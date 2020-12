So werden die ersten Impfstoffe in Ultra-Tiefkühlschränken gelagert

"Wir sind bereit", erklärt Windischbauer, während auch an einem Freitagnachmittag ein Klein-Lkw nach dem anderen voll beladen das Firmengelände an der Haidestraße verlässt. Und er meint damit nicht nur seine eigene Firma, sondern als Branchensprecher auch die vier großen Mitbewerber, die den Arzneimittel-Großhandel ohne großes Getöse organisieren, die also mitverantwortlich dafür sind, dass Österreichs Apotheken schon bisher die meisten Medikamente bestellen und binnen weniger Stunden auch beziehen konnten.

Auch die Logistik bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe müsse den Europa-Vergleich nicht scheuen, so Windischbauer. "Wir folgen in Österreich der Strategie, dass die Impfung zu den Menschen kommen soll, und nicht umgekehrt, wie in einigen anderen Ländern vorgesehen."