Coronavirus: Deutscher Minister sieht Malaria-Mittel als Hoffnungsträger

Bisher wird das Mittel, das Bayer in der Krise kostenlos an Regierungen spenden will, nur an einem Standort in Pakistan hergestellt. Die Verlagerung eines Großteils der Produktion von Wirkstoffen durch die Pharmaindustrie nach Asien erfolgte in den vergangenen Jahren vor allem aus Kostengründen und hat auch zu Lieferengpässen geführt.

Das bereits in den 1930-Jahren entwickelte Medikament zur Malariaprophylaxe ist schon seit einigen Wochen im Gespräch, nachdem Tests an Zellkulturen eine Hemmung der Vermehrung von SARS-CoV-2 gezeigt hatten. Es seien aber weitere klinische Studien notwendig, um das Verhältnis von Nutzen und Risiko zu klären. Diese würden nun unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation WHO gestartet. Auch der deutsche Virologe Christian Drosten betonte in den vergangenen Tagen mehrfach die Notwendigkeit weiterer Daten.