Coronavirus: „Auch viele Junge mit einem sehr schweren Verlauf“

„Wir leben in einer ständigen Angst, infiziert zu werden. Und wir sind traurig, weil so viele Patienten sterben, und wir nicht wissen warum.“ Lara Vegnuti und Baldasarre Ferro arbeiten als Anästhesisten in Livorno, Italien. In einer von Wien aus organisierten Video-Vorlesung berichteten sie und ihr Kollege Jonathan Montomoli aus Ancona über die Situation an ihrem Krankenhaus. „Wir fühlen uns wie in einem Krieg ohne Bomben“, sagte Montomoli: „Wir waren auf so eine Bedrohung nicht vorbereitet, und wir arbeiten 24 Stunden am Tag. Und wir haben Angst, dass uns die Schutzmasken und Schutzausrüstung ausgehen. Es ist alles knapp.“

Organisiert wurde die Web-Vorlesung von der E-Learning-Plattform 123.sonography.com, die von dem Kardiologen Thomas Binder (AKH Wien) gegründet wurde, und dem AKH-Radiologen Helmut Prosch in Kooperation mit der MedUni Wien und der Ärztekammer Wien.