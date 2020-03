Coronavirus: 35 Impfstoffkandidaten werden erprobt

Das Coronavirus breitet sich immer stärker aus, eine Lösung ist ebenso aus gesundheitlicher Sicht dringend - wäre aber auch lukrativ für das entwickelnde Unternehmen.

Weltweit suchen mehrere pharmazeutische Unternehmen nach einer Lösung im Kampf gegen Sars-CoV-2. Zurzeit sind nach WHO-Angaben bereits 35 Impfstoff-Kandidaten in Erprobung, sowohl von Unternehmen als auch von Forschungsinstituten. Zwei zusätzliche Projekte, die in der WHO-Listenoch nicht zu finden sind, laufen am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, wie die PHARMIG in Erfahrung bringen konnte.

Neben diesem Engagement unterstützen einzelne Unternehmen über ihre vorhandenen Wirkverstärker (Adjuvantien) Projekte anderer Firmen bzw.Forschungsgruppen. Zudem werden neben Impfstoffen vorhandene Medikamentedaraufhin untersucht, ob sie gegen Sars-CoV-2 wirksam sein könnten.

„In kürzester Zeit haben Unternehmen auf die sich abzeichnende Krise reagiert und neue Forschungsprojekte aufgesetzt oder den Fokus laufenderTherapie-Entwicklungsprojekte auf den Einsatz bei Corona hinumgelenkt“, so Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG.