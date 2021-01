Corona - Starkes soziales Umfeld mildert Folgen für Psyche

Keine Entwarnung

Für die im Fachmagazin Plos One erschienene Studie nahmen 10.000 Menschen aus 78 Ländern an einer Online-Umfrage zwischen Anfang April und Juni 2020 teil, an der auch Stefan Höfer von der Medizinischen Universität Innsbruck als Ko-Autor beteiligt war. Unter den Befragten waren auch 368 Personen aus Österreich. Die meisten dieser Länder verhängten in dieser Zeit einen Lockdown. Ein Drittel der Befragten klagte demnach über Langeweile und die Hälfte berichtete vom Gefühl, Zeit zu verschwenden. Und eine von zehn Personen gab an, psychisch am Ende zu sein.

Obwohl die Hälfte der Teilnehmenden ihre psychische Gesundheit nur mäßig beeinträchtigt sah, geben die Forscher keine Entwarnung. Denn Studien zeigten, dass dieser "So-Lala-Zustand" ein gesundheitliches Risiko im späteren Leben darstellen kann. Der Auswertung zufolge dürften die österreichischen Studienteilnehmer vergleichsweise gut mit der Situation vor dem vergangenen Sommer zurecht gekommen sein. So berichteten heimische Befragte über deutlich weniger depressive Symptome und negative Gefühlslagen. Außerdem gehörten die befragten Österreicher im internationalen Vergleich im Schnitt auch zu jenen Teilnehmern, die die höchsten Werte in punkto Wohlbefinden angegeben haben.

Weltweit zeigten sich insgesamt aber ähnliche Tendenzen in den Antworten der Teilnehmer. Unterschiede fanden die Forschenden in Hongkong und der Türkei, wo die Menschen gestresster waren als in anderen Ländern. Ebenfalls in Hongkong sowie in Italien wiesen die Befragten das tiefste Wohlbefinden auf, in den USA berichteten mehr Menschen von depressiven Symptomen.