Corona strapaziert die Psyche: Allianz und Instahelp bieten kostenlose Beratung

Dagegen lässt sich einiges tun, wie Instahelp CEO Dr. Bernadette Frech erklärt: „In solchen Ausnahmesituationen ist die psychische Gesundheit der Menschen bedroht. Studien zeigen immer wieder deutlich, dass chronische Angst oder andauernder Stress die Wahrscheinlichkeit für diverse Erkrankungen – wie Depressionen oder Schlafstörungen – massiv erhöhen. Die psychologische Online-Beratung setzt hier präventiv an. Der niederschwellige und flexible Zugang kann zur Verringerung der Symptomatik beitragen und damit das Auftreten psychischer Störungen langfristig verhindern“. Wer seine mentale Stärke trainiere, erhalte das Rüstzeug, mental gesund zu bleiben und beuge Erkrankungen vor. Instahelp setzt genau dort an und eröffnet mit Online-Beratung einen einfachen und schnellen Zugang zu erfahrenen Psychologinnen und Psychologen. Ideal für Menschen, die mental stark durch die Krise kommen wollen.

Bis es zu einer etwaigen Deckung dieser Gesundheitsleistung durch öffentliche Krankenkassen kommt, stellt die Allianz Österreich gemeinsam mit Instahelp 120 kostenlose Beratungen zur Verfügung. „Als Gesundheitsversicherer wissen wir, wie gefährlich gesundheitliche Risiken sind. Wir dürfen daher – neben den wirtschaftlichen Folgen – nicht die psychischen und mentalen Belastungen vergessen, die die Coronakrise mit sich bringt. Viele Menschen stoßen an ihre Grenzen. Was es braucht, ist ein schärferes Augenmerk auf diese Thematik und einfache, unbürokratische Hilfe“, so Mag. Christoph Marek, Vorstand Versicherungstechnik der Allianz Österreich, über das gemeinsame Angebot der kostenlosen Beratung mit Instahelp.