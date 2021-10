Corona: So stark sind Kinder und Jugendliche von der Pandemie betroffen

Junge Menschen sind in der Pandemie um 80 Prozent häufiger von Depressionen und Angststörungen betroffen wie die Gesamtbevölkerung, ergab eine Studie der OECD. Anlässlich des "Welttags für psychische Gesundheit" am 10. Oktober (World Mental Health Day) macht jetzt die Österreichische Bundesjugendvertretung (BJV) auf die "dramatische Situation" für Kinder und Jugendliche in der Pandemie aufmerksam. Die Bundesjugendvertretung ist die gesetzlich verankerte Interessenvertretung und politische Lobby von Menschen bis 30 Jahre.

Mit ihrer Kampagne "Die Krise im Kopf" stellt die BJV auch eine 10-Punkte-Charta mit konkreten Forderungen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen vor.

"Eineinhalb Jahre Pandemie sind für Kinder und Jugendliche eine lange Zeit", betont Fiona Herzog aus dem Vorsitzteam der Bundesjugendvertretung im KURIER-Gespräch: "Für Dreijährige ist es die Hälfte ihres Lebens, es ist knapp die halbe Volksschulzeit, fast ein gesamtes Masterstudium oder eine halbe Lehrzeit, die Kinder und Jugendliche jetzt im Ausnahmezustand verbracht haben. Dieser Ausnahmezustand hat sich negativ auf die psychische Gesundheit ausgewirkt und jungen Menschen stark zugesetzt."

Besonders das Fehlen von Tagesstrukturen und sozialen Kontakten zu Gleichaltrigen und zu Familienmitgliedern belastete Kinder und Jugendliche stark, zeigte eine BJV-Umfrage.