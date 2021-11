Corona-Impfstoff für Kinder: EMA-Entscheidung kommende Woche erwartet

Bisher sind Corona-Impfstoffe in der EU erst ab zwölf Jahren zugelassen, jedoch wurden etwa in Wien bereits am Montag im Austria Center zahlreiche Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Injiziert wurde eine verringerte Menge des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer. Es war dies aber ohnehin nicht der erste "Off-Label-Use", also die Anwendung eines Arzneimittels außerhalb der Zulassung, in Österreich. Bis Mitte September waren fast 700 Kinder unter zwölf Jahren zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft worden, über 150 der Mädchen und Buben waren bis dahin vollimmunisiert.