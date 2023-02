Corona: Experten sehen keinen Anhaltspunkt, dass Pfizer das Virus mutiert

„Um von 'gain of function' sprechen zu können, müsste der Forscher vorsätzlich eine Veränderung durchführen mit dem Wissen, dass das Virus dadurch gefährlicher wird“, sagt der Virologe Benjamin Neuman von der Texas A&M University zur Agentur AP. Es würde also im Labor gezielt versucht werden, Veränderungen des Erregers herbeizuführen, die in der Natur noch nicht aufgetreten sind. Davon ist in dem Pfizer-Statement aber keine Rede.

Aber was macht dann Pfizer tatsächlich genau?

Die Firma betont, nur mit dem Ursprungscoronavirus und von öffentlichen Gesundheitsbehörden bestätigten „neuen besorgniserregenden Varianten“ (variants of concern) zu arbeiten – also nicht selbst zu versuchen, neue Varianten herzustellen. Dabei geht es dann darum festzustellen, wie gut ein Impfstoff oder das Medikament Paxlovid gegen neue Varianten wirkt.

In den mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 ist die Bauanleitung für einen einzigen Baustein des Virus – das sogenannte Spike-Protein – enthalten. Dagegen bildet der Körper Abwehrstoffe (Antikörper). Pfizer nimmt die Bauanleitung für das Spikeprotein einer neuen Variante und fügt diese in das Erbgut eines ursprünglichen Coronavirus ein. Mit diesem Virus kann dann getestet werden, ob die alten Antikörper auch das neue Spikeprotein erkennen - und bekämpfen.