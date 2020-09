Cannabinoid lindert Symptome bei Parkinson

An der Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie wurden die Auswirkungen eines für Chemotherapie-induzierte Übelkeit zugelassenen Cannabinoids auf Parkinson-Patienen und -Patientinnen untersucht.

Zu den nichtmotorischen Symptomen bei Parkinson gehören Funktionsstörungen des autonomen Nervensystems, Geruchsstörung, Veränderungen der Stimmungslage, Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit, Wahrnehmungsstörungen und Halluzinationen sowie Schlaflosigkeit oder Tagesmüdigkeit.

"Viele davon können die typischen motorischen Symptome der Parkinson-Krankheit um Jahre oder sogar Jahrzehnte vorwegnehmen", erklärt Klaus Seppi, Neurologe und korrespondierender Autor der Studie. Die Belastung nimmt im Allgemeinen während des Krankheitsverlaufs zu.

"Die potenzielle therapeutische Wirkung von Cannabinoiden auf Motorik und nichtmotorischen Symptomen bei Parkinson ist ein wichtiges Thema und wird häufig von Patientinnen und Patienten im Behandlungsraum angesprochen", weiß die Erstautorin der Studie, Marina Peball.

Es gibt jedoch nur begrenzte Belege für die Anwendung bei Parkinson, da die verfügbaren Studien entweder zu klein oder unkontrolliert waren. In der Studie wurde die Wirkung von Nabilon bei Parkinson in einer Placebo kontrollierten Doppelblindstudie bei einer hohen Zahl an PatientInnen untersucht.