Start-up kämpft mit Schuheinlage gegen Parkinson

Zwei Prozent aller über 65-Jährigen sind an Morbus Parkinson erkrankt. In Niederösterreich sind es etwa 2.500 Menschen, die an dem langsam fortschreitenden Verlust von Nervenzellen leiden. Eine Heilung gibt es bisher nicht. Doch neue Behandlungsmethoden könnten das Leben mit Parkinson erleichtern.

Etwa Helpsole, eine mit Sensoren ausgestattete Schuheinlage, die automatisch erkennen wird, wenn der Träger plötzlich droht zu erstarren und die Kontrolle über seine Mobilität verliert. Genau in diesem Moment wird von der Einlage ein Reiz ausgelöst, der dem Betroffenen helfen soll, das sogenannte Freezing zu überwinden.