„2 Minuten 2 Millionen“ geht in eine neue Staffel

Die Start-up-Show geht in die nächste Runde: In der mittlerweile siebenten Staffel von „2 Minuten 2 Millionen“ buhlen österreichische Jungunternehmer wieder um die Gunst prominenter Investoren – in der Hoffnung auf eine Finanzspritze. Unter den Start-ups, die in der Auftaktfolge (heute, Dienstag, 20.15 Uhr, Puls4) ihr Glück versuchen, findet sich unter anderen das Wiener Fair-Fashion-Label refished, das mit Taschen u.a. aus wiederverwerteten Zemtentsäcken punkten will. Die Kunden sollen beim Kauf eines Produkts auch Informationen zu jenen Personen erhalten, die es gefertigt haben.

Außerdem mit dabei ist Sneakers123 aus Wien – das Start-up bietet ein Suchportal für Sneaker-Liebhaber an, das beim Finden aktueller Angebote helfen soll.