Start-ups: Mit oder ohne Team ins Ziel

Investoren bevorzugen Team-Gründungen

500 bis 1000 Start-ups sprießen in Österreich jährlich aus dem Boden. Drei von vier werden im Team gegründet, durchschnittlich sind 2,34 Personen an Bord. „Investoren bevorzugen Teams, weil sie in der Regel breitere Qualifikationen mitbringen und Co-Gründer sich gegenseitig unterstützen. Für den Fall, dass einer aussteigt, ist sein Ausfall außerdem besser kompensierbar“, beobachtetet Mathematiker Kern.

Dennoch entschied er sich, es alleine zu versuchen – und schaffte den Durchbruch: 10.000 Trader und 150.000 registrierte Follower sind heute auf Wikifolio aktiv, die mit über einer Milliarde Dollar bewertet wird. Laufend werden neue Mitarbeiter eingestellt.