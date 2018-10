Ein Bier auf Wanderschaft durchs ganze Land

Kräftiger Hopfen mit einem runden Körper und einer fruchtigen Entfaltung – so beschreibt die Wanderbrauer KG ihr Märzenbier „ Ährenwerk“. Hinter dem Namen steckt ein Quintett junger Studenten mit einer innovativen Idee. „Alles begann mit einem theoretischen Projekt fürs Studium, doch dann fragten wir uns ,Warum machen wir das nicht wirklich?’“, erklärt Start-up-Gründerin Tanja Nemetz.

Eigene Rezeptur

Gemeinsam mit Michael Novotny, Lukas Spineth, Sebastan Kunc und Dieter Vierbach absolviert die Studentin derzeit den Masterstudiengang „Entrepreneurship and Applied Management“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Allesamt Bierliebhaber und mit Dieter Vierbach im Team, der eine kleine Brauanlage zu Hause hat, war es naheliegend, sich an einem eigenen Bier zu probieren. Prompt war das Rezept entwickelt – fehlte nur noch der passende Name für die junge Firma.