Zecken-Prävention: Endlich eine Pille gegen Borreliose?

Die Wirkstoffe landen im Blutkreislauf der Vierbeiner. Sie töten die Zecke, nachdem sie sich mit ihren Kieferklauen in der Haut verkeilt und Zugang zum Blut ihres Wirts verschafft hat. Die Arznei hält Zecken also nicht im Sinne eines Repellents fern, sondern eliminiert sie nach dem Stich.

Forschende arbeiten an humaner Lösung

Menschen können sich aktuell nicht präventiv vor einer Borreliose-Erkrankung schützen. Gegen das FSME-Virus (Frühsommer-Meningoenzephalitis), das unmittelbar beim Zeckenstich übertragen wird, gibt es eine wirksame Impfung. Werden Erreger derart schnell eingespeist, ist die Tierarznei zwecklos. Das für Borreliose verantwortliche Bakterium befindet sich aber im Zeckenmagen. Ist die Zecke mit Blut vollgesogen und satt, stößt sie auf und das Bakterium gelangt ins Blut. "Das dauert an die 20 bis 24 Stunden", weiß Stefan Winkler von der Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin an der MedUni Wien. "Entfernt man die Zecke rasch, ist das Risiko weitgehend gebannt."

Dieses Zeitfenster will sich auch ein US-amerikanisches Biotech-Unternehmen zunutze machen. Dort tüftelt man an einer Adaption des tierischen Anti-Zecken-Mittels für den Menschen. Kürzlich ging der Konzern mit ersten Ergebnissen aus einer kleinen klinischen Studie an die Öffentlichkeit: Beim Großteil der Probandinnen und Probanden, die die neuartige Tablette eingenommen hatten, starben die Blutsauger nach dem Stich binnen 24 Stunden ab. Die Wirkung hielt bis zu 30 Tage an, hieß es.