Biologe Michael Wagner: "Welle lässt sich momentan nicht Wegtesten"

"Letztlich hofft man darauf, dass man mit dem vermehrten Testen - wo man wirklich gute Schritte gesetzt hat - die Sache unter Kontrolle halten kann", sagte Wagner. Allerdings könne man aufgrund der mangelhaften Datenlage in vielen Bereichen immer noch nicht gesichert sagen, was man mit welcher Strategie und welchem Testverfahren tatsächlich bewirkt, bemängelte der Initiator der SARS-CoV-2-Monitoringstudie an Schulen - vulgo "Gurgelstudie".

So könne man auch nicht final bewerten, ob der Inzidenzvergleich mit etwa Deutschland daran hakt, dass aufgrund des deutlich erhöhten Testaufkommens hierzulande die Dunkelziffer in Österreich weit niedriger ist. Dass allerdings die Anstiege bei den Fallzahlen insgesamt vom vermehrten Testen kämen, könne man ausschließen. "Was wir da sehen, ist die erhöhte Infektiosität von B1.1.7. Das kennen wir auch schon aus anderen Ländern", so Wagner.

An den Schulen, wo - für den Experten glücklicherweise - seit Februar systematisch und verpflichtend getestet wird, wisse man etwa nicht, wie viele der positiv mittels "Nasenbohrertests" identifizierten Kinder in der Folge auch positive PCR-Resultate abliefern. So könne man nur grob schätzen, dass in der mittlerweile leider auch mit sehr hohen Inzidenzen konfrontierten Gruppe der Kinder und Jugendlichen rund ein Drittel der im EMS verzeichneten positiven Fälle ursprünglich durch die anterionasalen Antigen-Schnelltests an Schulen gefunden werde. Wagner: "Da muss man aber etliche Annahmen machen", da sich diese Zahlen leider nicht wirklich zusammenführen lassen.