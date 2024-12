In welchen zwei Berufen ist das Alzheimer-Risiko am niedrigsten?

In 443 unterschiedlichen Berufen waren jene neun Millionen Menschen tätig, deren Daten aus ihren Sterbeurkunden jetzt von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus den USA ausgewertet wurden.

Die Daten wurden in der Weihnachtsausgabe des New England Journal of Medicine veröffentlicht. Sie alle waren zwischen dem 1. Jänner 2020 und dem 31. Dezember 2022 verstorben. Von diesen Personen gab es nicht nur Angaben über ihre Erkrankungen und die Todesursache, sondern auch über ihren Beruf. Das Team wollte ermitteln, in welchen Berufen es den geringsten Anteilen an Todesfällen als wahrscheinliche Folge einer Alzheimer-Krankheit gibt bzw. wo diese Erkrankung zumindest eine Mitursache des Todes ist.