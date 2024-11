Können Infektionen Alzheimer auslösen?

Ein Wendepunkt, nicht nur persönlich. „Mir war klar, dass ich dieses Wissen weiterentwickeln möchte.“ Schultek gründete die globale Forschungsgruppe „Alzheimers Pathobiome Initiative“ (AlzPI), um die Rolle von Krankheitserregern und Infektionen bei der Entwicklung von Demenzerkrankungen wie Alzheimer zu untersuchen. Mit dem Ziel, herauszufinden, ob die Gabe antimikrobieller Medikamente das Auftreten von Symptomen verlangsamen oder verhindern kann. Und um spezielle Tests zu entwickeln.

Mikrobiom des Gehirns

Auch die Idee eines eigenen Mikrobioms im Gehirn wird in Betracht gezogen – mit Viren, Bakterien und Pilzen als Bewohner in unseren Köpfen, die krank machen können. Lange nicht vorstellbar, weil das Gehirn auf vielfache Weise vor potenziellen Krankheitserregern geschützt wird, etwa von der Blut-Hirn-Schranke oder einer Spezies Immunzellen, der Mikroglia. Allerdings zeigten Untersuchungen an postmortalen Gehirnproben von Menschen mit Alzheimer-Demenz bereits in den frühen 1990er-Jahren, dass sich in den Geweben häufig Herpes-simplex-Viren fanden. Andere Studien fanden verschiedene Krankheitserreger im Gehirn von Alzheimer-Patienten, darunter „Chlamydia pneumoniae“, das Atemwegsinfektionen verursacht. Mittlerweile gibt es eine wachsende Zahl an Literatur, die Infektionen durch bestimmte Viren, Bakterien und Pilze mit der Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen in Verbindung bringt, dazu zählt auch Parkinson oder Multiple Sklerose. Aktuelles Beispiel: Erst vor kurzem berichtete ein Forscherteam im Magazin „Nature Medicine“, dass Personen, die eine Impfung gegen Gürtelrose erhielten, ein um 17 Prozent niedrigeres Demenzrisiko haben.