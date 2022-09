Autoimmun-Erkrankung Lupus: Erste Erfolge mit neuer Zelltherapie

Von einem "wegweisenden Durchbruch in der zelltherapeutischen Behandlung von Autoimmunerkrankungen" spricht in einer ersten Stellungnahme für das Sciencemediacenter Evelyn Ullrich, Leiterin der Experimentellen Immunologie an der Johann Wolfgang Goethe-Uni Frankfurt.

"Systemischer Lupus erythematodes (SLE) ist eine schwere Autoimmunerkrankung. Zusätzlich zum Einsatz von immunsuppressiven Medikamenten, konnten Behandlungen entwickelt werden, die gezielt die B-Zellaktivität hemmen, zum Beispiel durch den Einsatz von monoklonalen Antikörpern. Allerdings sprechen nicht alle Patientinnen und Patienten auf diese Antikörper-Therapie an, und genau für diese könnte die Therapie mit CAR-T-Zellen erfolgversprechend sein, wie die aktuellen Daten aus Erlangen eindrucksvoll zeigen.“

Bereits 2021 wurde die CAR-T-Zell-Therapie erstmals erfolgreich bei einer Patientin eingesetzt, die an einer therapieresistenten Form von Lupus erkrankt war.

Ullrich sieht eine "realistische Chance", dass diese Zelltherapie auch auf eine größere Gruppe von Patientinnen und Patienten übertragbar sein könnte.