Warum sich drei Forschungszentren vernetzen

Sogenannte Tumorboards, bei denen mehrere Experten die beste Therapie für den jeweiligen Krebspatienten besprechen, sind in Österreich auf regionaler Ebene längst üblich. Das bewährte System soll zukünftig auch im Forschungsbereich zum Nutzen der Patientinnen und Patienten eingesetzt werden. Das ist nur ein Aspekt, von dem Tumorpatienten in Zukunft im Rahmen des neu gegründeten „Austrian Comprehensive Cancer Network“ (ACCN) profitieren können.

Expertise wird gebĂĽndelt

Konkret soll mit dem Zusammenschluss der drei bestehenden Comprehensive Cancer Center (CCC) an den Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck deren jeweilige Expertise in der Krebsforschung gebündelt werden. Für Martin Polaschek, Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, ist das Netzwerk „ein Leuchtturmprojekt“. Die vertiefte Zusammenarbeit ermögliche unter anderem eine verbesserte Koordination der Forschenden über deren jeweilige Spezialisierung hinaus. Für den Onkologen Dominik Wolf, Leiter des CCC an der MedUni Innsbruck ein logischer Schritt. „Krebs ist eine sehr komplexe Erkrankung, er arbeitet immer als Netzwerk. Daher müssen auch wir vernetzt arbeiten.“

Zumal auch komplizierte Krebsformen zunehmen. Im CCC Innsbruck steht etwa die Lungenkrebsforschung im Zentrum, in Wien jene von Prostatatumoren, und in Graz liegt der Schwerpunkt in der aufgebauten Biodatenbank mit 900.000 Gewebeproben.

