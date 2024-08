Ava: Das Gesagte wird in Echtzeit als Text transkribiert, sodass auch gehörlose Menschen problemlos beispielsweise an Videokonferenzen oder Vorträgen teilnehmen können. Auch für Kinder kann diese App in der Schule nützlich sein. Bei der Transkription wird zwischen den verschiedenen Personen unterschieden. Die Qualität der Verschriftlichung ist erfreulich hoch.