Menschen mit Behinderung in Medien: Helden oder Opfer

Menschen mit Behinderungen sind in Massenmedien und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen noch immer stark unterrepräsentiert. Das ergab eine Studie des Marktanalyse-Unternehmens MediaAffairs, die am Dienstag im Parlament präsentiert wurde. Untersucht wurde die Berichterstattung in Österreich im Zeitraum August 2021 bis Juli 2022. Obwohl laut Statistik Austria mehr als 18 Prozent der Bevölkerung mit einer sichtbaren oder unsichtbaren Behinderung leben, kämen Menschen mit Behinderungen in Medien kaum vor.

Wenn berichtet wird, liege der Fokus zu fast 50 Prozent auf zwei Themen: Behindertenspitzensport und Charity. „Das ist eine massive Einschränkung“, wie Studienleiterin Maria Pernegger erklärt. Einerseits gebe es in der Sportberichterstattung eine Art „Heldeninszenierung“. Den Gegenpol bilde die Darstellung als „Opfer“, wenn Menschen mit Behinderung als „bemitleidenswert“ inszeniert würden. „Beides stellt den Alltag von Menschen mit Behinderung nicht angemessen dar“, so Pernegger. Themen wie inklusive Bildung, finanzielle Absicherung, Arbeiten oder Wohnen blieben hingegen unterrepräsentiert.