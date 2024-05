Mehr Inklusion von Menschen mit Behinderung gefordert

Verbesserungsbedarf herrsche u.a. beim Wohnen. Die Lebenshilfe Österreich fordert die in der UNO-Behindertenrechtskonvention festgelegte De-Institutionalisierung, "also weg von betreuten Wohnhäusern und hin zu individuellen, barrierefreien und leistbaren Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen ".

Mehr Zugang zu Hilfsmitteln gefordert

Auch der Zugang zu Assistierenden Kommunikationstechnologien sollte verbessert werden. "In Österreich leben etwa 63.000 Personen, die in ihrer Lautsprache eingeschränkt sind, viele davon sind Kinder", heißt es in einer Aussendung der Diakonie und dem Energiekonzern Verbund. Besteht kein Zugang zu Hilfsmitteln wie Tablets mit Außensteuerung und Sprachausgabe, würde die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Lautsprache in Schule, Beruf und Alltag verhindert.