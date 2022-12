Alzheimer: Vergesslichkeit mit einem Hirnschrittmacher behandeln

Erfolg bei richtiger Bild-Interpretation

Horn und sein Team haben sich darauf spezialisiert, Bilder des Gehirns in hoher Auflösung, die mithilfe der Kernspintomographie aufgenommen werden, zu analysieren und in Kombination mit Computermodellen die optimalen Stimulationspunkte für eine THS im Gehirn präzise aufzuspüren. "Eine besondere Herausforderung dabei ist: Jedes Gehirn ist anders. Und das spielt bei der Implantierung der Elektroden eine große Rolle", wurde der Experte in einer Aussendung der Universitätsklinik zitiert. "Liegt man nur wenige Millimeter daneben, bleibt der erwartete Effekt unter Umständen aus."

Auch bei einem Großteil der 46 Studienteilnehmer mit Morbus Alzheimer war das der Fall. Allerdings, bei den Patienten, bei denen die THS eine positive Wirkung zeigte, konnte die Zielstruktur für die Elektroden schließlich genau bestimmt werden. "Sie liegt an einer Zweigstelle zwischen zwei Nervenfaserbündeln - dem Fornix und der Stria terminalis -, die tiefgelegene Hirnregionen miteinander verbinden. Beide Strukturen werden mit der Gedächtnisfunktion in Verbindung gebracht", erklärte der Neurowissenschaftler.

Weiterführende Studien notwendig

Bis eine THS für die Behandlung von Morbus Alzheimer zugelassen und eingesetzt werden kann, sind noch weiterführende klinische Studien nötig. Aber mit den Daten für die punktgenaue Implantation der Elektrode ist eine Grundlage für weitere klinische Studien vorhanden. "Wenn unsere Daten dabei helfen, dass die Elektroden im Rahmen neurochirurgischer Studien zur Erprobung der THS bei Alzheimer zielgenauer platziert werden können, wäre das großartig", sagte Horn. "Denn für Alzheimer benötigen wir dringend eine wirksame und Symptoml indernde Therapie, um den Patienten helfen zu können - die THS ist dafür ein vielversprechender Ansatz."

Behandlungskosten weltweit enorm

Weltweit litten 2019 rund 55 Millionen Menschen an Demenzerkrankungen, die meisten davon an Morbus Alzheimer. Die Zahlen steigen aufgrund der Altersentwicklung ständig. Die Kosten aufgrund solcher Erkrankungen wurden mit mehr als 800 Milliarden Euro pro Jahr berechnet. Die bisher bei Morbus Alzheimer verwendeten Medikamente, zum Beispiel die sogenannten Cholinesterasehemmer haben nur eine relativ schwache Wirkung auf die Symptome. Ursächliche Therapien zielen auf die Beseitigung schädlicher Ablagerungen der Proteine Beta-Amyloid oder Tau ab. Gegen Beta-Amyloid sollen monoklonale Antikörper, zum Beispiel Lecanemab, zum Einsatz kommen. Viele solcher Projekte sind aber bisher fehlgeschlagen. Das führte in der jüngeren Vergangenheit auch zu erheblichen Zweifeln daran, dass Beta-Amyloid- oder die Tau-Proteine wirklich ursächlich etwas mit der Alzheimer-Demenz zu tun haben.