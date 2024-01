Studie: Bluttest könnte Alzheimer-Diagnose revolutionieren

Demenzerkrankungen wie Alzheimer kündigen sich bereits an, bevor Symptome auftreten. Ist es dann soweit, können diese aber häufig von den Betroffenen längere Zeit vertuscht werden. Mit einer möglichst frühen Diagnose gewinnen die von Demenzerkrankungen wie Alzheimer Betroffenen aber wertvolle Zeit. In dieser kann das Fortschreiten - also der Verlust von Gedächtniszellen und damit des Gedächtnisses - mittels Medikamenten verlangsamt werden.

Die Untersuchung beim Neurologen stellt allerdings häufig eine große Hemmschwelle dar. Dazu kommen diverse bildgebende Verfahren wie MRT, mit der die Struktur des Gehirns untersucht wird. Denn ein typisches Kennzeichen von Alzheimer sind Ablagerungen, sogenannte Plaques, in den Zellen.

Ein simpler Bluttest könnte diese Hürde verringern, wie nun eine schwedische Studie zeigt. Sie wurde im renommierten Fachjournal Jama Neurology veröffentlicht.

➤ Mehr lesen: Donanemab, Lecanemab: Was über die neuen Alzheimer-Mittel bekannt ist

Spezielles Protein steht im Fokus