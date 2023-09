Alzheimer: Bis zu 40 Prozent der Fälle vermeidbar - aber wie?

Wo sind meine Schlüssel? Oder: Wie ist nochmal der Name der Nachbarin? Ab und zu mal etwas zu vergessen, ist ganz normal. Nehmen Vergesslichkeit oder Orientierungslosigkeit zu, können es allerdings auch Anzeichen für einen beginnende Alzheimer-Erkrankung sein. Elisabeth Stögmann, Neurologin an der MedUni Wien und Leiterin der Demenzambulanz am Wiener AKH, erklärt, ab wann man ärztliche Beratung in Anspruch nehmen sollte, wie die Diagnose abläuft und wie wir das Risiko an Alzheimer zu erkranken minimieren können.