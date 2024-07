US-Behörde lässt weiteres Medikament zur frühen Alzheimer-Therapie zu

In Europa wurde ursprünglich bereits für das heurige Frühjahr eine Zulassung von Lecanemab durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA erwartet. Laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sei mit einer Entscheidung jetzt "allerdings erst im Frühjahr 2025 zu rechnen". Ähnlich wie in den USA wird auch in Europa damit gerechnet, dass erst danach eine Entscheidung über die Zulassung von Donanemab zu erwarten ist - auch der Antrag auf Zulassung erfolgte bei Donanemab zu einem etwas späteren Zeitpunkt (August 2023 bei Donanemab, Jänner 2023 bei Lecanemab).

"Warum Lecanemab in der EU noch nicht zugelassen ist, verstehe ich nicht, denn die Datenlage ist sehr fundiert und valide, ebenso wie auch bei Donanemab", sagt der Neurologe und Alzheimer-Spezialist Peter Dal-Bianco, Ehrenpräsident der Österreichischen Alzheimer-Gesellschaft. "Es sind sicher keine Wundermittel und sie werden auch nur für einen Teil der Alzheimer-Patienten geeignet sein, man darf also auch keine zu großen Erwartungen wecken. Dennoch sind diese Medikamente ein riesiger Fortschritt und wir sehen eindeutig einen klinischen Effekt, wenn sie sehr früh im Krankheitsverlauf eingesetzt werden." Denn erstmals sei es möglich, mit einer zielgerichteten Therapie den kognitiven Abbau zu verlangsamen. Die Zulassungsstudien zeigten einen positiven Effekt auf die kognitiven Fähigkeiten, die Alltagskompetenz und auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Bezugspersonen.