Antikörper Lecanemab: "Start in eine neue Ära der Alzheimer-Therapie"

Erstmals werden nicht nur die Symptome der Alzheimer-Erkrankung behandelt. "Es ist das erste Medikament , das an einer Ursache von Alzheimer ansetzt und den Krankheitsverlauf verlangsamt ", sagt Stögmann: "Das ist ein Meilenstein für die Betroffenen." Der Antikörper heftet sich an schädliche Ablagerungen des Eiweißes Amyloid-beta, das mit der Zerstörung von Nervenzellen in Verbindung gebracht wird. Abwehrzellen des Gehirns werden aktiviert und bauen diese Eiweißklumpen ("Plaques") ab.

Das Medikament kann Alzheimer nicht heilen und auch nicht aufhalten. "Aber innerhalb von 18 Monaten reduzierte es das Risiko, in das jeweils nächste, schwerere Stadium von Alzheimer überzugehen, um 30 Prozent", betont Stögmann. Das entspricht einem Zeitraum von zirka fünf Monaten. "Das kann den Patienten sehr viel bringen denke ich. Es verbesserte sich in den Studien auch die Lebensqualität in der Therapiegruppe deutlich. Und wir hoffen, dass bei früherer und längerer Anwendung die Effekte noch größer werden."

Lecanemab ist auch nur das erste Präparat, das in den Krankheitsverlauf eingreift: "Wir erwarten im Jänner die Zulassung eines weiteren Antikörpers, Donanemab. Und weitere werden folgen, vielleicht mit weniger Nebenwirkungen. Denn das Wirkprinzip funktioniert, und jetzt versucht man, es zu verfeinern."

Wie groß wird der Anteil der Alzheimer-Patienten sein, die für die neue Therapie in Frage kommen?

"In der Ambulanz, die ich betreue, sind es rund zehn Prozent - und das ist auch in anderen Kliniken so ähnlich", sagt Stögmann. "An sich müsste es mehr Menschen in Österreich in einer frühen Phase einer Alzheimer-Erkrankung geben, aber die Diagnose wird häufig erst relativ spät gestellt." Insgesamt seien es am AKH maximal 50 Patienten, die für die Therapie in Frage kommen.