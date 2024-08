Risikofaktoren bei Alzheimer: Studie betont Rolle von Geschlecht und Untätigkeit

Studie mit Patienten in frühen Erkrankungsstadien

Ein Team um Marksteiner, Leiter der Abteilung "Psychiatrie und Psychotherapie A" am Landeskrankenhaus Hall in Tirol, verfolgte bei Patientinnen und Patienten in frühen Erkrankungsstadien zwei Jahre lang das Voranschreiten der Alzheimer-Krankheit. In diesem recht kurzen Zeitraum nahmen die Beeinträchtigungen durch die Demenzerkrankung schon erkennbar zu, so die Mediziner.

Fortschreitende Zeit, hohes Alter, das Vorhandensein von Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern) oder auch weniger "Aktivitäten des täglichen Lebens" gingen bei den Betroffenen einher mit zunehmend schlechteren kognitiven Funktionen, schrieben sie: "Auch weibliches Geschlecht scheint ein Risikofaktor für kognitiven Abbau zu sein." Anhand dieser Faktoren könnte man den Krankheitsfortschritt vorhersagen, um passende Behandlungspläne zu schmieden.