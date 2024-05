Neue Demenz-Therapie? Antidepressiva gegen das Vergessen

Um diese Idee zu beforschen, läuft unter Winklers Leitung seit 2021 eine Studie an der MedUni Wien . "Wir untersuchen die Wirkung serotonerger Antidepressiva bei Menschen mit mildem kognitivem Defizit ." Wie Demenz zeichnet sich die Diagnose durch vermehrte Vergesslichkeit aus. Betroffene müssen sich öfter Dinge notieren, Listen schreiben, ihren Kalender penibel führen. "Im Gegensatz zu einer Demenz, gibt es aber noch keine Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten." Probandinnen und Probanden bekommen zwölf Wochen lang ein Placebo oder das Medikament. "Mit Testungen schauen wir, ob sich kognitive Parameter verbessern. Und wir schauen den Patienten beim Denken zu, mittels funktioneller Magnetresonanztomografie", sagt Winkler. Ergebnisse werden Mitte 2025 vorliegen. "Allerdings hat man in einer ähnlichen Studie aus Singapur 2021 in Ansätzen demonstrieren können, dass die Medikamente helfen", zeigt sich Winkler vorsichtig zuversichtlich.

Leqembi als Hoffnung mit Einschränkungen

Die Forschung bringt immer wieder neue therapeutische Ansätze hervor. Über die Substanz Lecanemab, ein Wirkstoff, der erstmals den Verlauf von Alzheimer bremst, wurde in den vergangenen Monaten intensiv berichtet. In den USA bereits zugelassen, steht eine Zulassung entsprechender Antikörper-Arzneien, allen voran Leqembi, in der EU noch aus. Ursprünglich war diese für das erste Quartal 2024 erwartet worden. "Bei der Medikamenten-Zulassung gibt es oft Verschiebungen nach hinten", weiß Winkler, der davon ausgeht, dass Leqembi "noch dieses Jahr, allenfalls Anfang 2025 bei uns in Verwendung kommt".

Die Zielgruppe für das Präparat ist eng: Zum einen muss Leqembi in einer sehr frühen Phase der Demenz gegeben werden. Zum anderen "muss eine erhöhte Amyloid-Last im Gehirn vorliegen, auf die es zur Entfernung abzielt", präzisiert Winkler (siehe Infobox), der für eine flächendeckende mentale Gesundenuntersuchung ab dem 60. Lebensjahr plädiert, um Demenzen früh zu erkennen.

Leqembi sei ein "wesentlicher Schritt in der Alzheimer-Behandlung". Allerdings kann das Mittel zu beträchtlichen Nebenwirkungen führen, Hirnschwellungen und -blutungen etwa. Für Betroffene, die Risikofaktoren aufweisen, fällt die Behandlungsmethode flach. "Alle Patienten müssen engmaschig überwacht werden." Neben der Verabreichungsform – Leqembi wird per Infusion in den Körper geleitet – sei das der Hauptgrund, "warum es nur in hochspezialisierten Einrichtungen zum Einsatz kommen wird". Zudem ist Leqembi teuer, eine Einzeldosis kostet über 1.000 Euro.