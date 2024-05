Granatapfel, Walnuss, Erdbeere: Liefern sie ein Mittel gegen Alzheimer?

Forschende der Uni Kopenhagen verfolgen einen anderen Ansatz: Urolithin A , ein Stoffwechselprodukt, das unter anderem im menschlichen Darm nach dem Verzehr von Granatäpfeln gebildet wird, könnte dem kognitiven Abbau entgegenwirken, schreiben sie in einer neu erschienenen Studie.

Schätzungen zufolge sind global über 46 Millionen Menschen von einer Demenz-Erkrankung betroffen. Alzheimer ist die verbreitetste Form. Wie die Krankheit genau entsteht, hat man in der Forschung noch immer nicht bis ins letzte Detail verstanden. Dennoch arbeiten Forschende weltweit an Behandlungsansätzen. An der MedUni Wien wird aktuell etwa die Wirkung von Antidepressiva erforscht. Noch dieses Jahr sollen in der EU Antikörper-Präparate zugelassen werden, die den Verlauf von Alzheimer erstmals bremsen können.

"Unsere Studie an Mäusemodellen mit Alzheimer zeigt, dass Urolithin A (…) Gedächtnisprobleme und andere Folgen von Demenz lindern kann", wird Vilhelm Bohr, Spezialist für neurodegenerative Erkrankungen an der Universität Kopenhagen, in einer Aussendung zitiert.

Klinische Versuche am Menschen in Planung

Ergebnisse aus Tierstudien lassen sich nicht einfach auf den Menschen übertragen. Dennoch zeigt sich Bohr optimistisch: "Auch wenn die Studie an Mausmodellen durchgeführt wurde, sind die Aussichten positiv (…) und klinische Versuche am Menschen in Planung."

Die Wirkung der Substanz dürfte über ein bestimmtes Molekül laufen, das eine Schlüsselrolle bei neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson spielt. Es trägt aktiv dazu bei, geschädigte Mitochondrien aus dem Gehirn zu entfernen. Die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, helfen dabei, Zellen im Körper intakt zu halten.

Die Ergebnisse der neuen Studie zeigen, dass Urolithin A, dessen Vorläufer auch in Erdbeeren und Walnüssen enthalten sind, schwache Mitochondrien im Gehirn wirksam beseitigt.