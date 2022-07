Affenpocken: New York und San Francisco rufen Notstand aus

Bisher wurden an den Bundesstaat New York mehr als 28.000 Dosen erhalten, San Francisco 8.200 Dosen.

Sowohl in New York als auch in San Francisco ist die Nachfrage nach dem Impfstoff deutlich größer als das Angebot.

Zwei Todesfälle in Spanien

Aus Spanien werden jetzt die ersten zwei Todesfälle in Europa gemeldet. Freitagabend kam die Nachricht vom ersten Todesfall, am Samstag dann die vom zweiten. Beide seien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der EU-Kommission gemeldet worden, schrieb das Gesundheitsministerium.

Nach Angaben der zuständigen regionalen Behörden wurden der erste Fall in der Region Valencia im Osten und der zweite in Andalusien im Süden des Landes registriert. Beide Patienten waren demnach mit einer durch die Infektion bedingten Gehirnentzündung in Krankenhäuser eingewiesen worden. Die WHO meldete zum aktuellen Affenpocken-Ausbruch bislang fünf Tote - alle in Afrika.

Das Gesundheitsministerium der Region Valencia teilte am Freitagabend mit, der Tod des Patienten dort sei „durch eine infektionsbedingte Enzephalitis (Gehirnentzündung) verursacht“ worden. Der Fall werde weiter „analysiert, um die Ursache endgültig zu bestätigen“. Die Regionalzeitung „Levante“ schrieb am Samstag, es handle sich um einen „etwa 40 Jahre alten Mann“, der auf der Intensivstation in einem Krankenhaus der Stadt Alicante lag.