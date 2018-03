20 Jahre Viagra: Wie es zur Erfolgsgeschichte kam

Von Darmkrebs bis Diabetes: Viele Viagra-Einsatzgebiete

Bei Lungenhochdruck wird der Wirkstoff Sildenafil schon länger verwendet. Das Präparat kam aber unter dem Namen Revatio auf den Markt. Die Arznei erweitert in diesem Fall die verengten Lungenbläschen und verhindert eine lebensgefährliche Überlastung des Herzens.

Seit Pfizer den Wirkstoff auf den Markt brachte, wurde laufend an Einsatzgebieten abseits der erektilen Dysfunktion geforscht. So zeigten etwa Studien in Deutschland, dass sich Viagra bei Diabetikern positiv auf die Gefäßfunktion auswirken kann.

Auch in der Prävention könnte Viagra von Nutzen sein. Forscher des Medical College of Georgia an der Augusta University fanden bei Tests an Mäusen heraus, dass eine geringe Tagesdosis Viagra die Bildung von Darm-Polypen um die Hälfte reduzierte. Diese Gewächse in der Darmwand entwickeln sich häufig zu Darmkrebs. Zusätzlich zeigten die Ergebnisse, dass sich bei den Labormäusen auch bestimmte Werte erhöhten, die positiv auf das Gewebe der Darmwand auswirkten. Daher sehen die Forscher in ihrem Ansatz eine Präventionsmöglichkeit für Patienten mit hohem Darmkrebsrisiko.