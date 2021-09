Seltener Fall: Zehn Kilogramm schwerer Tumor bei Kärntnerin entfernt

Glück im Unglück

Er schätzt, dass der Tumor über einen Zeitraum von zwei Jahren zu dieser Größe angewachsen ist. In dieser Zeit trug die eigentlich schlanke Patientin – sie wiegt 60 Kilogramm – oft wallende Kleider, um den Bauch zu kaschieren. „Sie hatte Glück im Unglück, da es sich um einen Eierstockkrebs im Frühstadium handelte und der Tumor gut abgekapselt war. Er war kaum bis gar nicht mit anderen Organen verwachsen“, so Mittermair, der das Gewächs in einer zweieinhalbstündigen Operation entfernte. Die Patientin benötigt nach der Operation weder eine Chemotherapie noch eine Strahlentherapie. Sie konnte das Klinikum Klagenfurt nach fünf Tagen bereits wieder verlassen.

Erste Kontrolltermine zeigen, dass sie keine Folgeschäden entwickelt hat. „Als man nach einer CT-Untersuchung in meinem Bauchraum einen größeren Bauchtumor diagnostizierte, war ich vorerst geschockt, plötzlich verändert sich alles, was macht man in einer solchen Situation?“, sagte die Unternehmerin laut Aussendung des Klinikums Klagenfurt. Sie lobte das Behandlungsteam, das ihr während des Aufenthalts ein Gefühl der Sicherheit vermittelt habe. „Für mich war es die wahrhaft richtige Entscheidung. Nochmals vielen herzlichen Dank an das gesamte Team.“