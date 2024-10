Starke Stärke: Forschende entschlüsseln unser Faible für Kohlenhydrate

Die Evolution des Gens könnte in die Zeit vor rund 11.000 Jahren zurückdatieren – lange vor dem Aufkommen der Landwirtschaft und des Getreideanbaus, wie CNN unter Berufung auf die Studie berichtet.

Wissenschafterinnen und Wissenschafter begaben sich auf die Spuren eines bestimmten Gens. Das AMY1-Gen erlaubt es dem Menschen, Stärke leichter zu verdauen, indem sie in Einfachzucker aufgespalten wird, den unser Körper gut zur Energiegewinnung nutzen kann. Möglich macht dies das Enzym Amylase im Speichel, für dessen Produktion AMY1 verantwortlich ist. Ohne diesen Prozess wären wir nicht in der Lage, Lebensmittel wie Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Brot zu verdauen.

Auf den Verzehr von Kohlenhydraten programmiert

Heute besitzt der Mensch mehrere Kopien des AMY1-Gens. Die genaue Zahl ist individuell verschieden. Bisher war unklar, wie und wann sich die Anzahl dieser Gene dupliziert, also vergrößert, hat – ein Hinweis darauf, wann der Verzehr von Stärke vorteilhaft für die Entwicklung des Menschen wurde.

Unter genetischer Duplikation versteht man die Verdoppelung eines Gens. Es ist infolge in größerer Zahl verfügbar, was die Anpassung an neue Umweltbedingungen und Lebensräume erleichtert.

Man konnte nachweisen, dass bereits Jäger und Sammler – deren Lebensweise der Landwirtschaft vorausging – vier bis acht Kopien von AMY1 besaßen. Was darauf hindeutet, dass der Homo sapiens, auf den Verzehr von Kohlenhydraten programmiert war, lange bevor Kulturpflanzen gezielt angebaut und geerntet wurden.

Eine Duplikation des AMY1-Gens wurde auch in Genomen von Neandertalern sowie Denisova-Menschen gefunden, eine ausgestorbene Schwestergruppe der Neandertaler, die 2010 im Altai-Gebirge entdeckt worden war.