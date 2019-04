Forschung: Können wir mit der Zunge riechen?

In der Zeitschrift Chemical Senses berichten Ozdener und sein Team, wie sie zunächst in Versuchen mit gentechnisch veränderten Mäusen Riechrezeptoren in Geschmackszellen bestimmen konnten. In einem zweiten Schritt wurde das Experiment auf menschliche Geschmackszellen erweitert. Auch hier zeigte sich, dass diese Proteine enthalten, die in anderen Zellen olfaktorische Funktionen erfüllen.

Das Team stellte weiters fest, dass menschliche Geschmackszellen auf Duftstoffe reagieren, obwohl die Konzentration der verwendeten Substanzen unter jenem Wert lag, der zum Auslösen einer Geschmacksreaktion erforderlich ist.

Sie fanden auch Hinweise darauf, dass Geschmackszellen sowohl Geruchs- als auch Geschmacksrezeptoren tragen könnten, die mit ähnlichen Molekülen interagieren. Ein Beleg für die Annahme, dass Rezeptoren miteinander interagieren könnten.

Unklar sei derzeit noch, ob die Signale der Geruchsrezeptoren direkt an das Gehirn gesendet oder ob die Informationen zuerst im Mund kombiniert werden.

Riechrezeptoren auf Samenzellen

Neuropsychologe Johannes Frasnelli von der Université du Québec in Trois-Rivières, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte dem Guardian, dass auch frühere Untersuchungen bereits gezeigt hätten, dass Geruchsrezeptoren nicht auf die Nase beschränkt seien. "Wir wissen, dass Riechrezeptoren auch in vielen anderen Geweben abseits der Riechschleimhaut gefunden werden können. In vielen Fällen wissen wir noch nicht, welche Funktion und welche Auswirkungen das hat", sagte er. So würden sich etwa auch auf Samenzellen Riechrezeptoren finden: "Sie scheinen eine Rolle beim Hinführen der Zellen zum Ei zu spielen."

Der experimentelle Psychologe Charles Spence von der University of Oxford begrüßte die Untersuchung im Gespräch mit dem Guardian. Es sei jedoch noch zu früh, davon zu sprechen, dass die Erkenntnisse zur Bekämpfung von Fettleibigkeit eingesetzt werden können.