Was ist gesünder - getrocknete oder frische Feigen?

Lange Zeit gab es Feigen hierzulande nur in getrockneter Form, heute sind auch frische Feigen in Österreich erhältlich. Vor allem die violetten Früchte sind begehrt - sie stammen meist aus der Türkei und haben im Sommer und Herbst Saison.

➤ Mehr lesen: Dürfen Veganer Feigen essen?

Insgesamt gibt es an die 700 Sorten, bei denen die Farbe der Haut von grün bis zu dunklem Violett variiert. Das Fruchtfleisch kann weißlich-rosa bis rot sein. Einige Feigenarten wachsen auch in heimischen Gärten. Sowohl die frische als auch die getrocknete Feige haben für die Gesundheit Vorzüge – sie unterschieden sich allerdings in ihrem Nährstoffgehalt.