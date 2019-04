Erschöpfter Eisbär 700 Kilometer von Lebensraum entfernt gesichtet

Nachdem sich das Video viral verbreitet hatte, wurden Zweifel an der These, das Leid des Eisbären sei eine Folge der Erderwärmung, laut. Eisbärexperte Leo Ikakhik, der unter anderem im Auftrag des World Wildlife Fund Kanada seit 2010 die Bären in und um Arviat (kleine Gemeinde an der Westküste der Hudson Bay, Anm.) beobachtet, ging im Interview mit der Welt damals etwa davon aus, dass nicht der Klimawandel, sondern eine Krankheit oder Verletzung dem Eisbären aus dem Video zugesetzt haben.

Auch Jörns Fickel vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin hielt nicht den Klimawandel, sondern dieselben Gründe wie Ikakhik für eine realistischere Theorie. Auch die Folgen eines Kampfes könnten dazu geführt haben, dass die Jagdfähigkeit des Eisbären eingeschränkt wurde und er daher Probleme bei der Futterbeschaffung hatte. Ein Befall mit Darmparasiten sei als Ursache für die Schwäche ebenso denkbar.