Eisbärenplage im Nordpolarmeer

Eisbären gehören zu den gefährdeten Arten und dürfen deshalb nicht aufgeschossen werden. Aber derzeit tummeln sich zu viele Eisbären auf der russischen Doppelinsel Nowaja Semlja, im Nordpolarmeer. Die TASS berichtet, dass deshalb der Notstand ausgerufen wurde.

Seit Dezember hätten sich die Bären immer wieder menschlichen Siedlungen in der Region Arkhangelsk genähert. Mindestens 52 Tiere wurden in der Nähe der Siedlung Beluschja Guba gesichtet. Bis zu zehn Bären halten sich dort ständig auf. In der Nähe von Kindergärten wurden zusätzliche Zäune errichtet. Auf Nowaja Semlja gibt es einen Militärstützpunkt. Militärpersonal und Angestellte würden jetzt in Spezialfahrzeugen zur Arbeit gebracht. Den Bären-Patrouillen hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Bären ließen sich weder durch Hunde oder Streifenwagen abschrecken.