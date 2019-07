Erkenntnisse zum Körperkult: Wieso Tattoos für immer halten

Was beim Tätowierer begleitet vom Surren der Nadel unter die Haut gesetzt wird, bleibt dort meist ein Leben lang. Etwa jeder vierte Österreicher trägt die mit Tinte kreierten Bilder auf dem Arm, Rücken oder anderswo am Körper. Tendenz steigend.

Gleichzeitig wollen sich immer mehr Menschen ihre Peckerl entfernen lassen. Das ist teuer und langwierig – der Erfolg ungewiss. Neueste Forschungen könnten das ändern.

Zellen schlucken Tinte

Biologiedoktorandin Helen Strandt von der Universität Salzburg hat zusammen mit französischen Kolleginnen Mäuseschwänze tätowiert – und so untersucht, welche Zellen dafür sorgen, dass Tattoos dauerhaft auf der Haut bleiben. Bekannt ist, dass die Tinte beim Stechen durch die oberste Hautschicht in die darunterliegende geht. In Letzterer, genannt Dermis, sitzen Zellen, die den Farbstoff aufnehmen. Die Makrophagen nehmen körperfremde Partikel auf und zersetzen sie.