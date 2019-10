Die Turteltaube ist Vogel des Jahres 2020

Österreichs Sorgenvogel

„Früher hat man das markante Gurren der Turteltaube an jedem Dorfrand oder Flussufer gehört“, weiß Ornithologe Gábor Wichmann. „Strukturreiche Wald- und Feldränder als Lebensraum sind selten geworden. Wildkräutersamen an Feldwegen und Feldfrüchte aus Zwischensaaten fehlen als Nahrung.“ So hat sich seit 1998 ihr heimischer Brutbestand um nahezu zwei Drittel reduziert. Aktuell brüten in Österreich nur noch rund 10.000 Brutpaare. Für den Vogelschutz hat die Turteltaube daher höchste Priorität, wie BirdLife Österreich in einer aktuellen Studie festhält.

Deutschland und Großbritannien

Nur noch rund 4,2 Millionen Turteltaubenpaare werden in Europa zur Brutzeit gezählt. Ihr Bestand ist seit den 1970er Jahren in den meisten europäischen Ländern rückläufig. In den letzten 20 Jahren nahm er europaweit um 79 Prozent ab. Mit minus 90 Prozent in Deutschland und minus 94 Prozent in Großbritannien ist die Turteltaube im freien Fall.