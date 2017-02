In einer WhatsApp-Nachricht beklagte sich die Mutter des getöteten Babys Maximilian, dass der Kleine ständig schreie – so zumindest meldete es die Polizei. Im KURIER-Interview sprach die Mutter über diese Stresssituation: "Er kam deutlich zu früh auf die Welt. Vielleicht ist das der Grund, warum er viel geschrien hat. Es war manchmal schon anstrengend."

Weshalb die Eltern die Nerven verloren haben, muss jetzt geklärt werden. Aber wie schon nach dem Tod des kleinen Lucca und anderer Babys (siehe Bericht rechte Seite), stellt sich die Frage: Wie hätte man diesen Tragödie verhindern können?

Psychologin Susanne Rautenberg von der Salzburger Initiative Birdi kennt die Antwort. Sie begleitet junge Eltern in Krisensituationen und fordert: "Wir müssen die Not der Eltern früher erkennen, denn nur dann können wir eingreifen. Vom eigenen Umfeld kommt nämlich oft keine Unterstützung, sondern nur Unverständnis." Junge Mütter müssten sich oft folgende Binsenweisheiten anhören: "Wir alle mussten da durch." Oder: "Kinder schreien halt am Anfang." Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass Schwangerschaft und Elternschaft Umbrüche im Leben sind – ähnlich kritisch wie etwa die Pubertät. Extremsituationen, in der Mütter und Väter Unterstützung brauchen.

Die meisten Familien hätte zum Glück das Selbstbewusstsein, dass sie sich in dieser Situation Hilfe holen, und das entsprechende familiäre Umfeld. Bei den Eltern des kleinen Maximilian war das offensichtlich anders. Zwar erkundigten sie sich bei der Jugendinfostelle des Magistrats St. Pölten, wie Leiter Gerhard Karner weiß, "aber sie haben später gesagt, dass sie zurechtkommen."

Genau hier setzt das Konzept der Frühen Hilfen an. Die Idee: Junge Familien werden zu Hause von Experten wie Hebammen oder Sozialarbeitern besucht, bevor es zu einer Krisensituation kommt. Doris Staudt von der Gesellschaft für seelische Gesundheit in der Frühen Kindheit fordert sogar: "Jede Familie sollte kurz nach der Geburt besucht werden. In Dänemark ist das ganz selbstverständlich – dort erhält sogar die Kronprinzessin Besuch, sobald sie frischgebackene Mutter ist." Der Vorteil: So vermeidet man das Stigma, dass nur diejenigen kontaktiert werden, die von Behörden als besonders betreuungswürdig angesehen werden.

Man erreicht aber auf jeden Fall diejenigen, bei denen mehrere Risikofaktoren zusammen kommen: "Der bedeutendste ist die Armut. Wenn die Eltern zudem sehr jung sind, eine Einwanderer- oder gar Fluchtgeschichte haben und dann noch mehrere Kinder in geringem Abstand folgen, kommt es eher zu Krisen", sagt Barbara von Kalckreuth, die im deutschen Freiburg ein Babyzentrum leitet. "Wenn diese Eltern einmal einen Kontakt mit einer Hebamme hatten, ist die Hemmschwelle niedriger, sich Hilfe zu holen." Sie wünscht sich, dass auch Kinder- und Frauenärzte sowie Sozialarbeiter und Polizisten für das Thema sensibilisiert werden. Und dass im Mutter-Kind-Pass zukünftig Risikofaktoren abgefragt und Hilfe angeboten wird.

Eigene Kindheit

Überfordert sind junge Mütter und Väter schnell: "Schlafentzug ist eine Form der Folter", sagt Doris Staudt. Zudem hätten Eltern keine Moment mehr für sich persönlich. Gesellschaft und Werbung suggerieren jungen Müttern, dass sie jetzt glücklich zu sein hätten. Auch unaufgearbeitete Erlebnisse aus der eigenen Kindheit spielen beim Umgang mit dem Neugeborenen eine Rolle: "Das hat viel damit zu tun, was ich selbst erlebt habe. Wenn das Kind schreit, werden alte Gefühle, wie etwa von Ohnmacht, ausgelöst. In solchen Fällen geht es nicht ohne Hilfe von Profis", betont Staudt.

Würde ein Elternführerschein für alle vor der Geburt Abhilfe schaffen? "Realistisch betrachtet werden wir nie alle Eltern erreichen, auch nicht durch Zwang", sagt Psychologin Rautenberg. Sie verweist auf das Projekt "Safe", entwickelt vom Münchner Kinderpsychiater Karl Heinz Brisch. Sein Programm, das vereinzelt auch in Österreich umgesetzt wird, konzentriert sich auf eine gute Eltern-Kind-Bindung und erfordert schon vor der Geburt wöchentliche Gruppentreffen. In einem Brennpunkt-Viertel nutzte er Supermarkt-Gutscheine als Anreiz: "Aber nach wenigen Wochen sagten viele: Jetzt kommen wir auch ohne Bons."