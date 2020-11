Corona-Krise: Experte sieht Gefahr für Triage in ein bis zwei Wochen

In puncto Kontaktnachverfolgung müsse man ebenfalls quasi den Schalter umlegen. "Es braucht eine Priorisierung auf die positiven Fälle und dazu noch einmal eine Priorisierung auf die Positiven in der kritischen Infrastruktur", appellierte Weiss. Dies betreffe wiederum vor allem auch Pflegeeinrichtungen, von denen aus es im Falle einer Streuung der Infektion zu vermehrten Hospitalisierungen komme: "Kontaktverfolgung macht nur Sinn, wenn es schnell funktioniert. Und schnell bedeutet, innerhalb von 24 Stunden." Man verzeichne so viele neue Covid-Fälle, dass es wohl geboten sei, sich auf jene Bereiche zu konzentrieren, "bei denen es darauf ankommt", also auf die vulnerablen Gruppen. "Es wird nicht anders gehen", so Weiss, der darauf hinwies, dass das jetzige System der Kontaktnachverfolgung ohnehin schon teilweise nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.

Von einer zunehmend im Raum stehenden Schließung der Schulen sowie der Geschäfte hielt Weiss, der auch dem Beraterstab der Corona-Taskforce im Gesundheitsministerium angehört, nichts. Es habe sich herausgestellt, das sich in beiden Bereichen "keine großen Cluster" gebildet hätten. Zudem verfüge man dort über "gute Hygienekonzepte": "Das kann man ruhig offen lassen". Im Bereich der Schulen sah Weiss einen Ansatzpunkt in der anderen Gestaltung des Verkehrs von und zur Schule bzw. einer "Staffelung", um etwa volle Schulbusse zu verhindern. Eine zusätzliche "Entzerrung" könnte zudem ein nicht einheitlicher Zeitpunkt des Schulbeginns in der Früh sein.