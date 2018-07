Blutegel: Wie Spitzenmedizin die uralte Therapie einsetzt

„Schauen Sie sich nur die schöne Maserung der Tiere an“, sagt Alexander Gregor, pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent in der Krankenhausapotheke des AKH Wien. „Und wie sie sich bewegen – wie kleine Aale.“ Gregor fährt mit einer Spatel in die blauen, zu zwei Drittel mit Wasser gefüllten Tontöpfe, holt mehrere Blutegel heraus und lässt sie in einem Becken bei fließendem Wasser schwimmen: „Das ist wie eine Dusche für sie. Und ich bin ihr Bademeister.“ Alle zwei bis drei Tage werden die Ringelwürmer „geduscht“. „Ohne dieses frische Wasser überleben sie nicht.“ Das Wasser in den Töpfen muss wiederum besonders kalk- und mineralstoffarm sein: „Die Tiere sind äußerst empfindlich.“