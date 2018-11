Babylachen ähnelt jenem der Schimpansen

Hörbeispiele analysiert

Für ihre Erhebung, die im Journal of the Acoustical Society of America veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher Audioaufnahmen von 44 Babys im Alter zwischen drei und 18 Monaten. Bei der Analyse – hierfür wurden Psychologiestudenten rekrutiert, die bewerten mussten, ob die Babys beim Ein- oder Ausatmen lachten – der Hörproben zeigte sich, dass sehr kleine Babys sowohl während dem Einatmen als auch während dem Ausatmen lachen. Je älter die Babys waren, desto seltener konnte dieser physiologische Prozess festgestellt werden.

"Erwachsene Menschen lachen auch manchmal beim Einatmen, aber proportional gesehen viel seltener als Säuglinge und Schimpansen. Unsere bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass hier eine allmähliche und keine plötzliche Verschiebung passiert", erklärt Sauter. Es habe sich außerdem herausgestellt, dass die Veränderung der Physiologie des Lachens mit keinem konkreten Entwicklungsstadium der Kinder einhergehe.

Sauter zufolge gebe es keinen wissenschaftlich erforschten Grund, warum Menschen, als einzige unter den Primaten, nur beim Ausatmen lachen. Denkbar sei, dass dies als Folge der Stimmkontrolle geschehe, die Menschen entwickeln, wenn sie sprechen lernen. Sauter gibt aber zu bedenken, dass die Analyse der Daten nicht von Experten durchgeführt und daher in ihrer Aussagekraft begrenzt sei.

Weitere Studien seien daher vonnöten – auch um die neuen Erkenntnisse innerhalb der Entwicklung von Säuglingen zu verorten und zur Diagnose von Entwicklungsbeeinträchtigungen zu nutzen.